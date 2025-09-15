رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (صور)

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في لقاء تناول سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، في إطار دعم التكامل بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية الإقليمية.

رئيس جامعة القاهرة ورئيس الأكاديمية العربية

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المشتركة، والتأكيد على حرص الجانبين على توسيع آفاقها بما يخدم أولويات التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في البرامج البينية، والبحوث التطبيقية، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتبادل الخبرات.

رئيس جامعة القاهرة ورئيس الأكاديمية العربية

أبرز مشروعات وبرامج جامعة القاهرة

واستعرض رئيس جامعة القاهرة أبرز البرامج والمشروعات التي تنفذها الجامعة في مختلف المجالات، وخاصة ما تحقق من خطوات ملموسة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، فضلًا عن دور الجامعة الريادي في بناء القدرات البشرية ودعم الاقتصاد المعرفي.

رئيس جامعة القاهرة ورئيس الأكاديمية العربية

ومن جانبه، عبّر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن اعتزازه بزيارة جامعة القاهرة التي تخرج منها في الدراسات العليا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واسعة للتعاون بين المؤسستين، وأن الإرادة متوفرة للمضي قدمًا نحو شراكات استراتيجية تخدم في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن طاهر غنيم مساعد رئيس الأكاديمية للمراسم والعلاقات الخارجية.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية، في تعبير عن عمق العلاقات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتطلع إلى تحقيق شراكات نوعية تسهم في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.