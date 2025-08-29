الإسكان تناقش التحول الرقمي بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمقر الجهاز، المهندسة إيمان نبيل، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقها المهندس أحمد شوقي من إدارة التنمية بالهيئة، وذلك لمناقشة مستجدات قطاع التنمية بالمدينة.



حضر الاجتماع المهندس محمد العزوني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس محمد السيد، معاون رئيس الجهاز، حيث تم استعراض جهود الجهاز في أعمال التنمية والنظافة العامة. وخلال اللقاء أكدت المهندسة إيمان نبيل على ضرورة المتابعة الدقيقة لشركات النظافة والتعامل مع مشكلة الإشغالات بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.



كما تم استعراض أعمال شركة "التعمير لخدمات التسجيل العقاري ونظم المعلومات"، المكلفة بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية (GIS) متكاملة لشبكات المرافق بمدينة العاشر من رمضان، والتي تشمل شبكات المياه، الصرف الصحي، الري، الكهرباء، الاتصالات، والغاز. وتهدف هذه المنظومة الرقمية إلى رفع كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة المرافق، وتسهيل عمليات التخطيط المستقبلي للمشروعات.



وشددت المهندسة إيمان نبيل على ضرورة ضغط الأعمال وتكثيف البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مؤكدة أن هذه المنظومة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في إدارة المرافق بالمدينة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين وحتى يوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استجاب للطلبات الواردة من المواطنين لمد فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمنح الفرصة كاملة لجميع المواطنين للتقديم وحجز الوحدة السكنية التي يرغبون في الحصول عليها.



وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى

أن الطرح الجديد يشهد إقبالًا واضحًا من المواطنين، حيث تم بيع أكثر من ٢٠٧ آلاف كراسة شروط وقام أكثر من ١٤٤ ألف مواطن بتسجيل الطلب ورفع المستندات وقام أكثر من ١٠٩ آلاف منهم بسداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن، وجاءت مدينة حدائق العاصمة في مقدمة المدن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وتليها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

