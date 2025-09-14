مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم وجامعة الأعمال بالسعودية

الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وجامعة الأعمال

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تفاهم مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وقّع المذكرة كل من الدكتور عبدالله صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، الهندسة، النقل الدولي واللوجستيات، الإدارة والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتنفيذ برامج للتبادل الطلابي والتدريب الصيفي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس. 

كما تشمل الشراكة دعم الأبحاث المشتركة وتبادل الاستشارات الفنية، بما يسهم في تعزيز مكانة الطرفين والحصول على اعتمادات أكاديمية دولية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لدور الأكاديمية كبيت خبرة عربي معتمد من جامعة الدول العربية، وإبرازًا لمكانة جامعة الأعمال والتكنولوجيا كجامعة سعودية خاصة مرخصة تقدم برامج تعليمية متميزة على مستوى البكالوريوس والماجستير.

وعقب التوقيع، أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار درع الأكاديمية إلى الدكتور عبدالله صادق دحلان تقديرًا لجهوده في دعم مسارات التعاون المشترك.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جامعة الأعمال والتكنولوجيا المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي جامعة الدول العربية

