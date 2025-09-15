حصاد 6 جولات بالدوري المصري.. الزمالك يتصدر والأهلي يواصل السقوط.. 4 فرق تتلقى الخسارة الأولى.. ورقم مميز لغزل المحلة

الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بمشاركة 21 فريقا.

وتخطت مسابقة الدوري المصري الممتاز حاجز الـ 100 هدف بعد انتهاء الجولة السادسة وإقامة 60 مباراة، ووصل عدد الأهداف المسجلة في مسابقة الدوري المصري إلى الهدف رقم 103 بعدما شهدت الجولة السادسة إحراز عدد 21 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديفية مقارنة بالجولات السابقة.

كما شهدت الجولة السادسة تحقيق البنك الأهلي الانتصار الأول بعد الفوز أمام بتروجت 3-0 في الظهور الأول لمدربه الجديد أيمن الرمادي، وشهدت الجولة ذاتها إحراز المقاولون أول أهدافه في مسابقة الدوري المصري بعدما تعادل مع غزل المحلة بهدف لكل منهما.

وفقد غزل المحلة رقمه غير المسبوق في الدوري المصري بعدما اهتزت شباكه بأول هدف أمام المقاولون في الجولة السادسة، بعدما حافظ على نظافة شباكه لعدد 5 مباريات كاملة.

الخسارة الأولى لـ المصري البورسعيدي وبتروجت والجونة وسموحة

وتعرض المصري البورسعيدي للخسارة الأولى في الدوري المصري خلال مباريات الجولة السادسة بعد الهزيمة أمام الزمالك 3-0، كما تعرض بتروجت للخسارة الأولى هو الآخر بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنفس النتيجة.

كما تعرض الجونة للخسارة الأولى بالجولة السادسة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1، وسموحة بالهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا 1-0.

غزل المحلة بدون خسارة

ويعد فريق غزل المحلة هو الفريق الوحيد في الدوري المصري هذا الموسم الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة بعد مرور الجولة السادسة.

3 فرق لاتعرف الفوز

ويعد الثلاثي المقاولون وفاركو وكهرباء الإسماعيلية هم الفرق التي لم تستطع تحقيق أي فوز في مشوارهم بالدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

الزمالك يتصدر الدوري والأهلي يتراجع مركزين

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السادسة بعدما انتزع الصدارة من أنياب المصري البورسعيدي، فيما تراجع النادي الأهلي مركزين بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب .

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

ترتيب هدافي الدوري المصري

واحتفظ عبد الرحيم دغموم مهاجم المصري بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف بعد انتهاء الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السادسة



1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف.

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف.

3- إسماعيل أورو أجورو، طلائع الجيش، هدفان.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، هدفان.

3- صامويل أمادي، سموحة ، هدفان.

3- محمود دياسطي، وادي دجلة ، هدفان.

3- بدر موسى، بتروجت ، هدفان.

3- أحمد عاطف، زد ، هدفان.

3- ناصر ماهر، الزمالك ، هدفان.

3- صلاح محسن، المصري ، هدفان.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي ، هدفان.

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا ، هدفان.

3- شيكو بانزا، الزمالك ، هدفان.

3- وليد الكرتي، بيراميدز ، هدفان.

وجاءت نتائج الجولات الستة من بطولة الدوري المصري كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

الجونة راحة

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

فاركو 0-1 الجيش

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد

سيراميكا 2-0 إنبي

الجونة 0-0 غزل المحلة

وادي دجلة 0-1 بتروجت

المقاولون 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد

الأهلي راحة

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا راحة

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

بيراميدز - راحة

