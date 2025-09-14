الزمالك بالصدارة، ترتيب فرق الدوري بختام مباريات الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري، تربع الزمالك علي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد إنتهاء الجولة السادسة .

وشهد اليوم الأخير من الجولة السادسة اليوم الأحد، فوز طلائع الجيش أمام مودرن سبورت 1-0، وفوز وادي دجلة أمام كهرباء الاسماعيلية 4-1، وتعادل الأهلي مع إنبي 1-1.

وكانت مباريات السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري شهدت فوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.

وانتهت مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، التي إقيمت الجمعة الماضية بتحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الاسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الاسماعيلية نقطتان



جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري



بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

