الزمالك بالصدارة، ترتيب فرق الدوري بختام مباريات الجولة السادسة
ترتيب الدوري المصري، تربع الزمالك علي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد إنتهاء الجولة السادسة .
وشهد اليوم الأخير من الجولة السادسة اليوم الأحد، فوز طلائع الجيش أمام مودرن سبورت 1-0، وفوز وادي دجلة أمام كهرباء الاسماعيلية 4-1، وتعادل الأهلي مع إنبي 1-1.
وكانت مباريات السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري شهدت فوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.
وانتهت مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، التي إقيمت الجمعة الماضية بتحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.
ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة
1- الزمالك 13 نقطة
2- المصري 11 نقطة
3- وادي دجلة 10 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
5- مودرن سبورت 10 نقاط
6- زد 9 نقاط
7- إنبي 9 نقاط
8- بتروجيت 9 نقاط
9- غزل المحلة 8 نقاط
10- بيراميدز 8 نقاط
11- حرس الحدود 8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- البنك الأهلي 7 نقاط
14- سموحة 7 نقاط
15- الأهلي 6 نقاط
16- الجونة 6 نقاط
17- الاتحاد 5 نقاط
18- الاسماعيلي 4 نقاط
19- المقاولون العرب 3 نقاط
20- فاركو نقطتان
21- كهرباء الاسماعيلية نقطتان
جدول ترتيب الدوري المصري
نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري
بتروجيت 0-3 البنك الأهلي
زد 1-0 الإسماعيلي
فاركو 0-0 الاتحاد السكندري
غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب
حرس الحدود 2-1 الجونة
سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة
الزمالك 3-0 المصري
طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت
كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة
إنبي 1-1 الأهلي
