ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة السادسة

ترتيب هدافي الدوري المصري، احتفظ عبد الرحيم دغموم مهاجم المصري بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف بعد إنتهاء الجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف.

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف.

3- إسماعيل أورو أجورو، طلائع الجيش، هدفان.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، هدفان.

3- صامويل أمادي، سموحة ، هدفان.

3- محمود دياسطي، وادي دجلة ، هدفان.

3- بدر موسى، بتروجت ، هدفان.

3- أحمد عاطف، زد ، هدفان.

3- ناصر ماهر، الزمالك ، هدفان.

3- صلاح محسن، المصري ، هدفان.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي ، هدفان.

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا ، هدفان.

3- شيكو بانزا، الزمالك ، هدفان.

3- وليد الكرتي، بيراميدز ، هدفان.



وتراجع النادي الأهلي إلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع انبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة ومركز الأهلي

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الاسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الاسماعيلية نقطتان



جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام إنبي

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34، وسجل أحمد العجوز هدف تعادل إنبي في مرمى النادي الأهلي، بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.