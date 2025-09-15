الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء تلطف الأجواء في الظل وليلا تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد بالقاهرة والمحافظات

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة  على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2: 4 درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43
 


وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

