إعلام إسرائيلي: احتلال مدينة غزة قد يستغرق 6 أشهر

جيش الاحتلال، فيتو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن عملية احتلال مدينة غزة بشكل كامل قد تستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعكس صعوبة المعارك الدائرة على الأرض منذ اندلاع الحرب.

 

مقاومة شرسة وخسائر متزايدة

وأوضحت التقارير أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة قوية من الفصائل الفلسطينية داخل المدينة، إلى جانب تكبدها خسائر بشرية ومادية متزايدة، مما يعقد مسار العمليات ويؤخر تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.

 

جدل داخلي واسع في إسرائيل

وتثير هذه التقديرات حالة من الجدل السياسي والأمني داخل إسرائيل، خاصة في ظل ضغوط الرأي العام وأسَر الجنود الأسرى في غزة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم مع إطالة أمد الحرب.

 

ويحذر مراقبون من أن استمرار الحرب لفترة تصل إلى نصف عام قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أكبر، ويؤثر في الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما يرى آخرون أن طول المدة يكشف عن مأزق عسكري وسياسي لإسرائيل في غزة.

