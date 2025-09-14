الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتقاء 53 شهيدا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال بينهم 35 بمدينة غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 53 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 35 في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،  استشهاد 68 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وفيات بسبب سوء التغذية في غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة، تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا. 

حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال: إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزا، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية، وأضاف في بيان صحفي أن المجاعة لا تتعلق فقط بالغذاء ولكنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

 

وقال: "الناس يتضورون جوعا، الأطفال يموتون. ومن يتحملون واجب العمل، يفشلون. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، ولا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بإفلات من العقاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مستشفيات غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads