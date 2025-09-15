الإثنين 15 سبتمبر 2025
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

 ظهرت الآن على موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، نظام 3 و5 سنوات، والمعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين.

وبلغ الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي للحاصلين على دبلوم سياحة نظام 3 سنوات، 91.05%، والمعاهد العليا للسياحة والفنادق 67.47%.

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة 3 سنوات
الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة 3 سنوات

 

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025

 يمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات معرفة نتيجة تنسيق القبول بالجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية 2025.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب بطاقة الترشيح المبدئية له بالكلية او المعهد الذي رشح له.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح.

