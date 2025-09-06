تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مؤشرات تنسيق دبلوم سياحة 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يتساءل طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات سياحة، عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية سياحة 2025، حيث يقوم الطلاب خلال هذه الفترة بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 علي النحو التالي:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفق الجدول الآتي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية سياحة 3 سنوات

يبحث طلاب دبلوم سياحة 3 سنوات عن مؤشرات القبول بالكليات 2025، وتختلف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عن سابقه، وفقا لأعداد الطلاب والرغبات التي يسجلونها على موقع التنسيق.

ويمكن لطلاب دبلوم سياحة 3 سنوات الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2024 خلال عملية تسجيل الرغبات، والتي جاءت كالتالي:

مؤشرات تنسيق دبلوم سياحة 3 سنوات

