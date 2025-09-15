الإثنين 15 سبتمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم وأبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين عددًا من المواجهات القوية والمثيرة على الصعيدين القاري والمحلي، أبرزها في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، إلى جانب منافسات في الدوريات الأوروبية والعربية.

دوري أبطال آسيا النخبة

الشارقة ضد الغرافة – 4:45 مساءً

الوحدة ضد الاتحاد – 7:00 مساءً

الشرطة ضد السد – 10:15 مساءً

الأهلي السعودي ضد ناساف كارشي – 10:15 مساءً

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد ريال مايوركا – 10:00 مساءً

الدوري الإيطالي

فيرونا ضد كريمونيزي – 7:30 مساءً

كومو ضد جنوى – 9:45 مساءً

الدوري المغربي

اتحاد طنجة ضد أولمبيك آسفي – 7:00 مساءً

الجريدة الرسمية
