شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير استياءه الشديد من أداء الأهلي ونتائجه الأخيرة، وذلك عقب التعادل المخيب أمام إنبي بنتيجة 1-1 في الدوري الممتاز.

شوبير ينتقد أداء الأهلي

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "هو في إيه؟ هنطلع نقول للناس إيه؟ تعادلات وهزيمة؟ الماتش اللي جاي سيراميكا والفرق دلوقتي بتطمع فيك"، في إشارة إلى تراجع هيبة الفريق أمام المنافسين.

وأضاف شوبير موجهًا رسالة قوية لإدارة النادي والجهاز الفني: "شوفلنا هل ينفع نلعب باللاعبين الناشئين ومش مشكلة نخسر بطولة، بس نكسب جيل"، مؤكدًا أن بناء جيل جديد قادر على حمل قميص الأهلي أهم من مجرد حصد البطولات في الوقت الحالي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.