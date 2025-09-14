الإثنين 15 سبتمبر 2025
شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

شوبير
شوبير

أبدى الإعلامي أحمد شوبير استياءه الشديد من أداء الأهلي ونتائجه الأخيرة، وذلك عقب التعادل المخيب أمام إنبي بنتيجة 1-1 في الدوري الممتاز.

 

شوبير ينتقد أداء الأهلي 

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "هو في إيه؟ هنطلع نقول للناس إيه؟ تعادلات وهزيمة؟ الماتش اللي جاي سيراميكا والفرق دلوقتي بتطمع فيك"، في إشارة إلى تراجع هيبة الفريق أمام المنافسين.

وأضاف شوبير موجهًا رسالة قوية لإدارة النادي والجهاز الفني: "شوفلنا هل ينفع نلعب باللاعبين الناشئين ومش مشكلة نخسر بطولة، بس نكسب جيل"، مؤكدًا أن بناء جيل جديد قادر على حمل قميص الأهلي أهم من مجرد حصد البطولات في الوقت الحالي.
 

