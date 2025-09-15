الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

كشف مصدر مقرب من الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الأهلي، حقيقة اللقطة التي أثارت الجدل أثناء احتفاله بالهدف في مرمى إنبي.

وظهر تريزيجيه أثناء احتفاله بالهدف في مرمى إنبي بإشارة السكوت عقب الهدف.

 

وأكد المصدر أن تريزيجيه لم يقصد مطلقًا أن يكون احتفاله موجَّهًا ضد جماهير الأهلي، موضحًا: "تريزيجيه يكن كل الاحترام والتقدير لجمهور الأهلي، والجميع يعرف أنه عاد من أوروبا خصيصًا ليلعب في الأهلي حبًا وانتماءً للنادي ولجماهيره".

وأضاف: "ما حدث أن أحد الأفراد الموجودين في المدرجات المقابلة وجه له سبابًا مسيئًا يخص والدته، وكان رد فعله تلقائيًّا تجاه هذا الشخص فقط، وليس ضد جماهير الأهلي بأي شكل".

 

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تريزيجيه يعتبر جماهير الأهلي دائمًا السند الحقيقي له وللنادي، وأن ما حدث لا يتجاوز كونه رد فعل لحظي على إهانة شخصية داخل الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السك تريزيجيه حمود حسن تريزيجيه جماهير الأهل جماهير الأهلى محمود حسن تريزيجيه

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح فالنسيا بسداسية نظيفة في الليجا

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي: اعرفوا قيمة التيشرت

في غياب إيزاك، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads