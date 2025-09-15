مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

كشف مصدر مقرب من الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الأهلي، حقيقة اللقطة التي أثارت الجدل أثناء احتفاله بالهدف في مرمى إنبي.

وظهر تريزيجيه أثناء احتفاله بالهدف في مرمى إنبي بإشارة السكوت عقب الهدف.

وأكد المصدر أن تريزيجيه لم يقصد مطلقًا أن يكون احتفاله موجَّهًا ضد جماهير الأهلي، موضحًا: "تريزيجيه يكن كل الاحترام والتقدير لجمهور الأهلي، والجميع يعرف أنه عاد من أوروبا خصيصًا ليلعب في الأهلي حبًا وانتماءً للنادي ولجماهيره".

وأضاف: "ما حدث أن أحد الأفراد الموجودين في المدرجات المقابلة وجه له سبابًا مسيئًا يخص والدته، وكان رد فعله تلقائيًّا تجاه هذا الشخص فقط، وليس ضد جماهير الأهلي بأي شكل".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تريزيجيه يعتبر جماهير الأهلي دائمًا السند الحقيقي له وللنادي، وأن ما حدث لا يتجاوز كونه رد فعل لحظي على إهانة شخصية داخل الملعب.

