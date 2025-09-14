رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نهزم حماس حتى بعد احتلال غزة

نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي زامير في اجتماع أمني قوله إن الجيش «ملتزم بأهداف الحرب»، لكنه حذَّر أيضًا من أن احتلال مدينة غزة بالكامل لن يضمن هزيمة حركة حماس بشكل نهائي، ما يفتح نقاشًا جديدًا حول جدوى خيار الاحتلال الشامل وتكلفته على المستوى العسكري والإنساني والسياسي.

توتر داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

تظهر التصريحات وجود اختلافات ميدانية واستراتيجية بين قادة الجهاز العسكري والقيادة السياسية بشأن خطوات التصعيد المقبلة في القطاع، لا سيما موضوع التوجه نحو احتلال واسع لقطاع غزة وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء قدرة حماس على العمل أو سيؤدي إلى استنزاف طويل ومخاطر على المحتجزين والقوات.

تبعات على القرار السياسي والعسكري بعد تحذير زامير

تحذير زامير يضيف وزنًا لموقف قيادات عسكرية أخرى التي حذَّرت سابقًا من أن عملية احتلال شاملة قد لا تحرز النتائج المرجوة بسرعة، وقد ترفع كلفة الحرب من حيث الخسائر البشرية وإطالة أمد النزاع، كما قد تؤثر على محاولات التسوية الدولية وعمليات إطلاق سراح الرهائن.

التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن النقاش داخل الكابنيت والجهات الأمنية سيستمر بوتيرة عالية، في وقت يطالب فيه نواب وقادة سياسيون بتوسيع العمليات ضد غزة لفرض أهداف الحكومة، بينما يميل بعض كبار الضباط إلى تبني مقاربات بديلة لخفض المخاطر على الجنود والرهائن.

