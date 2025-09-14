الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة روما مع تورينو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما بالتعادل السلبي 0-0، ضمن منافسات الجولة من الدوري الإيطالي.

روما وتورينو

شهدت المباراة شوطًا متكافئًا من الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على وسط الملعب مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض في الاستحواذ، بينما اعتمد تورينو على الهجمات المرتدة.

ورغم بعض المحاولات الخطيرة من الجانبين، ظل التعادل بدون أهداف مسيطرًا في انتظار الحسم خلال الشوط الثاني.

