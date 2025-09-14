أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي أسامة الدليل إن العالم العربي والإسلامي يعيش اليوم مأزقًا حقيقيًا، ليس فقط بسبب الأحداث السياسية والعسكرية المتلاحقة، بل "لأننا لم نقم بتقييم الأمور بشكل صحيح، وانشغلنا بالمزايدة على أدوار بعض الدول، وعلى رأسها مصر".

دعم مصر لقطاع غزة قبل أحداث 7 أكتوبر

وأوضح الدليل، خلال استضافته مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدّمت دعمًا مباشرًا لغزة، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر، حيث خصصت 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، وأرسلت المعدات وشرعت في بناء مدينة سكنية وشبكة طرق داخل القطاع.

القوة العربية المشتركة

وفي حديثه عن فكرة القوة العربية المشتركة، أشار الدليل إلى أن بعض الأطراف العربية طالبت بتشكيل قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب، قائلًا: “لا بد أن نكون دقيقين في المصطلحات، القوة العربية المشتركة موجودة أساسًا في ميثاق جامعة الدول العربية، ولكن ما حدث كان انحرافًا عن الهدف الأصلي”.

مفاجأة بشأن فشل حلف الناتو العربي

وأضاف أن مصر كانت ضد فكرة الأحلاف العسكرية من الأساس، وهو ما جعل مشروع "الناتو العربي" محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، خاصة وأن الفكرة تضمنت مشاركة إسرائيل في قوة عسكرية عربية، وهو أمر مرفوض تمامًا ومنافٍ للثوابت القومية.

وأشار إلى أن حتى فكرة "قوة مكافحة الإرهاب"، التي عُقد من أجلها اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية، فشلت، وكان أحد أخطر أسباب الفشل هو غياب تعريف موحد للإرهاب، إذ أن "لكل دولة تعريفًا مختلفًا، وبعضها خلط بين الإرهاب والمقاومة".

وقال الدليل إن الفرق بين الماضي والحاضر هو أن المبادرات السابقة، رغم أنها لم تنجح، جاءت في وقت كانت فيه الدول العربية تتحرك استباقيًا، وتخطط للمستقبل، أما اليوم، فالعالم العربي يعيش في خانة رد الفعل.

واختتم بقوله: "أي خطوة تُتخذ اليوم لن تُعتبر مبادرة، بل ستكون رد فعل على أزمة قائمة".

