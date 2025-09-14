الإثنين 15 سبتمبر 2025
سياسة

عبد الله السناوي: وجود قيادات حماس في الدوحة بموافقة إسرائيلية وطلب أمريكي

عبد الله السناوي،
عبد الله السناوي، فيتو

أكد عبدالله السناوي، الكاتب والمفكر السياسي، أن قطر تلعب دورا وظيفيا في الاستراتيجية الأمريكية، موضحًا أن وجود قيادات حماس في الدوحة هو بموافقة إسرائيلية وطلب أمريكي، مشددًا على أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة القطرية الدوحة أحدثت هزة كبيرة للأمن الخارجي وليس أمن قطر فقط.

 

السناوي يكشف رسالة اليمن الإسرائيلي للدول العربية والإسلامية

وشدد "السناوي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو واليمين الإسرائيلي يوجهان رسالة بأن إسرائيل تستطيع توجيه ضربات لأي مكان وأي دولة، موضحًا أن الرد والإدانة العربية والإسلامية والدولية للهجمات الإسرائيلية على الدوحة كان كبير وواضح، مؤكدًا ان هناك شبهات على ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية ضرب إسرائيل للدوحة.

 

تأخر أمريكا إبلاغ قطر بالضربة الإسرائيلية

وأشار عبد الله السناوى، إلى أن أمريكا أبلغت قطر بالضربة الإسرائيلية بعدها بـ 10 دقائق، مؤكدًا أن قطر أعلنت أمام مجلس الأمن تمسكها بدور الوساطة في القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك إشادة من قمة الدوحة والاجتماع التحضيري اليوم بإدارة قطر الحكيمة للأزمة وتأييد لأي قرار تتخذه.

وتابع: "كلمات التنديد والإدانة في مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلي والتصعيد في الشرق الأوسط يعد تحسن في الموقف تجاه إسرائيل"، موضحًا أن الدول العربية ستقف مع قطر فيما تتخذه من قرارات وإجراءات.

عبد الله السناوي قيادات حماس حركة حماس إسرائيل قطر أمريكا

