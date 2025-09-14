خبير استراتيجي: القمة العربية فرصة لمواجهة الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية بالمنطقة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجى: إن القمة العربية الإسلامية الحالية تمثل فرصة حقيقية لتجاوز البيانات النمطية والإدانات المعتادة، ولابد من استثمارها في تصويب مسار العلاقات العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتطلع مع ختام أعمالها غدا أن يصدر قرارا موحدا بالتصدى للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على مجريات الأمور في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدا.

خطورة محاولات تدمير القضية الفلسطينية

وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن المرحلة تتطلب موقفا صلبا في ظل محاولات قتل القضية الفلسطينية من جهة، والهيمنة على المنطقة من جانب إسرائيل بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن مصر هي الطرف الأساسي والمحوري الذي يتحمل عبء الملف الفلسطيني بالكامل، وهي من تقود هذا الملف، بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي، وبفضل علاقاتها مع مختلف الأطراف.

اتفاقية الدفاع العربي المشترك ليست فاعلة

وأضاف العمدة بأن فكرة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تكونت في الخمسينات لم يكن لها فاعلية أو تاثير طيلة 60 عاما، وبالتالي لابد من بديل لها من خلال قوات عربية مشتركة، خاصة وأن مصر أعادت طرح هذا الأمر عام 2015 للخروج من فكرة الإرهاب وصيانة الشرعية والدستورية في الدول ومنع انتهاك سيادتها.

