حسام بدراوي: إسرائيل لا تجرؤ على ضرب قيادات حماس في مصر

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة تكشف عن حالة من الجنون والإحساس بالقوة المفرطة، مشددًا على أن إسرائيل لا تجرؤ على ضرب قيادات حماس في مصر أو تركيا، نظرًا لحجم وقوة الدولتين.



تهديد نتنياهو والجرائم الإسرائيلية

وأوضح بدراوي، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة القاهرة والناس، أن نتنياهو يبعث بتهديد مستتر وصريح في الوقت ذاته ضد دول ذات سيادة، مؤكدًا أنه لم يلحظ حتى الآن ردود فعل عالمية سريعة على الجرائم الإسرائيلية المتكررة عبر السنوات الماضية.

أمريكا واللوبي الصهيوني

وأضاف المفكر السياسي أن هناك "توليفة مخيفة" في المرحلة الحالية، في ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس الإدارة الأمريكية، بالتزامن مع سيطرة اللوبي الصهيوني على مفاصل السياسة والإعلام في الولايات المتحدة.

وأشار بدراوي إلى أنه كان يؤمن طويلًا بالقيم الأمريكية الخاصة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة، لكنه شعر بخيانة تلك المبادئ، قائلًا: "قعدت طول حياتي بدافع عن مبادئ اتضح أن أصحابها غير مؤمنين بها.. مصلحتهم فقط هي التي تحركهم."، متوقعًا بداية انهيار الشكل العام للولايات المتحدة نتيجة هذا النفوذ الطاغي.

مصر.. قوة عظمى بثقلها واستقرارها

وعن مكانة مصر، شدد بدراوي على أنها دولة عظمى وقوية جدًا، ليس فقط بقوتها العسكرية والتسليحية، ولكن أيضًا بثقلها التاريخي والحضاري.

وأكد أن استقرار مصر الداخلي، خاصة على الصعيد الاقتصادي، يمثل مفتاح قوتها الخارجية.



وقال: "مصر القوية داخليًا هي التي تكون مؤثرة خارجيًا.. والاستقرار المطلوب ليس شكليًا وإنما استقرار اقتصادي حقيقي يقوم على قوة البناء والاعتماد على أهم موارد مصر، وهي القوة البشرية."

لا للحرب والطيش السياسي

وفيما يتعلق بالدعوات التي يطلقها البعض للزج بمصر في حروب مباشرة، رفض بدراوي هذا الطرح تمامًا، وعلّق قائلًا: “هندخل حرب إيه؟ إحنا مجانين ولا إيه.. الجيش القوي هدفه ليس الحرب وإنما منع الحرب”.

وأضاف أن الجيش المصري القوي والمنظم والمدرب يحمي مدنية الدولة من الداخل ويشكل رادعًا يمنع أي قوة أخرى من التفكير في المساس بالبلاد، مثنيًا على إدارة القيادة السياسية والعسكرية لملف الأزمات بحكمة وضبط للأعصاب، بعيدًا عن الانجرار وراء دعوات عاطفية لا تستند إلى حسابات.

