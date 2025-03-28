الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر في وقت قياسي

الشعر الطويل
الشعر الطويل

الشعر الطويل علامة من علامات الجمال المميزة التي تسعى إليها الفتيات كثيرا، لأن الشعر الطويل يمنح صاحبته جاذبية خاصة لا مثيل لها.

ولزيادة طول الشعر يحب التغذية السليمة والإكثار من تناول الخضراوات الورقية، مع شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر.

المكونات:-

 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من عصير الزنجبيل الطازج (اختياري، لتحفيز الدورة الدموية)

طريقة التحضير:

  • اخلطي جميع الزيوت في وعاء صغير حتى تتجانس.
  • الخليط قليلًا باستخدام حمام مائي (ليس على النار مباشرة).
  • دلّكي فروة رأسك بالخليط لمدة 5-10 دقائق بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.
  • وزّعي باقي الخليط على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف.
  • غطّي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركيه لمدة ساعتين، ويمكن تركه طوال الليل لمفعول أقوى.
  • اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف.
  • للحصول على نتائج ملحوظة، يُفضل استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.
وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر 
وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

txt

أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط شعرك في رمضان

txt

رمضان فرصة للحفاظ على جمال شعرك وبشرتك (فيديو)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر الطويل زيادة طول الشعر وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر طو الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

القومي للبحوث يكشف فوائد الصيام في تقوية الشعر وتحسين صحته

وصفات طبيعية، لنعومة وجمال الشعر قبل العيد

استعدادًا لخروجات عيد الفطر، وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد

وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض قبل عيد الفطر

الأكثر قراءة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

لو الست بتقبض أكتر من الراجل، فهل القوامة تكون لها؟ رد مفاجئ من علي جمعة

فتاة: أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي الولاد، وعلي جمعة: النبي كان بيدلع بناته

المزيد
الجريدة الرسمية