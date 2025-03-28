وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر في وقت قياسي

الشعر الطويل علامة من علامات الجمال المميزة التي تسعى إليها الفتيات كثيرا، لأن الشعر الطويل يمنح صاحبته جاذبية خاصة لا مثيل لها.

ولزيادة طول الشعر يحب التغذية السليمة والإكثار من تناول الخضراوات الورقية، مع شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من عصير الزنجبيل الطازج (اختياري، لتحفيز الدورة الدموية)

طريقة التحضير:

اخلطي جميع الزيوت في وعاء صغير حتى تتجانس.

الخليط قليلًا باستخدام حمام مائي (ليس على النار مباشرة).

دلّكي فروة رأسك بالخليط لمدة 5-10 دقائق بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

وزّعي باقي الخليط على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطّي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركيه لمدة ساعتين، ويمكن تركه طوال الليل لمفعول أقوى.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف.

للحصول على نتائج ملحوظة، يُفضل استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

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