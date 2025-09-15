قانون العمل الجديد، كيف يعطي مرونة أكبر للأمهات العاملات ؟

جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي العامل وخاصة الأمهات العاملات، بما يضمن استقرار علاقة العمل داخل سوق يشهد تحولات متسارعة، حيث نص بوضوح على بطلان أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل أو تخالف ما أقره القانون، ليغلق الباب أمام محاولات الالتفاف أو استغلال ثغرات تعاقدية.

حماية العامل من الشروط الجائرة

المادة (6) حددت قاعدة حاكمة: كل شرط يخالف أحكام القانون يقع باطلًا، حتى وإن سبق صدور القانون نفسه. ويشمل ذلك أي إبراء من حقوق العامل خلال مدة العقد أو حتى بعد انتهائه بثلاثة أشهر.

وفي المقابل شدد النص على استمرار العمل بأي مزايا أفضل مقررة في عقود العمل أو لوائح المنشأة أو بموجب العرف، بما يعزز مبدأ حماية المكتسبات وعدم التراجع عن الحقوق.

حقوق المرأة العاملة

أولى القانون عناية خاصة بـ المرأة العاملة، خصوصًا في ما يتعلق بمسؤولياتها الأسرية، فقد منحت المادة (57) العاملة في المنشآت التي تضم خمسين عاملة أو أكثر الحق في إجازة لرعاية الطفل تصل إلى سنتين دون أجر، على ألا تتكرر أكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها.

وكما أجاز لها القانون إنهاء عقد العمل لأسباب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر، مع الحفاظ الكامل على حقوقها التأمينية والمالية.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، متضمنة ضوابط ساعات العمل المرن والعمل عن بعد، خاصة للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة.

ويعكس ذلك توجهًا جديدًا نحو إدماج أنماط عمل مرنة تراعي خصوصية المرأة، بدلًا من اقتصار العلاقة على جداول تقليدية صارمة.

الحضانة داخل مكان العمل.. التزام جديد على المنشآت

من أبرز الضمانات المستحدثة ما ورد في المادة (60)، التي تلزم أي منشأة تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخلية أو التعاقد مع دار حضانة قائمة، أما المنشآت الأصغر حجمًا والمتجاورة في منطقة واحدة، فيمكنها الاشتراك في إنشاء حضانة مشتركة، تخفيفًا للأعباء التنظيمية.

واستثناءً من ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال في دار حضانة خارجية، على أن تحدد الضوابط بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة.

قانون العمل الجديد لا يقف عند حدود النصوص، بل يعكس رؤية شاملة لبيئة عمل أكثر عدالة، فهو يوازن بين:

حقوق العامل في مواجهة الشروط الجائرة

دعم المرأة العاملة في التوفيق بين حياتها الأسرية ومسارها المهني.

مسؤولية أصحاب الأعمال في توفير بيئة صديقة للأسرة، بما في ذلك الحضانة والعمل المرن.

التحول من مجرد قانون تنظيمي إلى منظومة حماية اجتماعية تجعل من بيئة العمل شريكًا أساسيًا في دعم استقرار المجتمع.

