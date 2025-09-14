الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار مشروع أندية السكان بمراكز شباب البحيرة بدورة تدريبية "فكر وفن"

أنشطة أندية السكان
أنشطة أندية السكان بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة ( إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، أنشطة أندية السكان، الدورة التدريبية "فكر وفن" للتوعية بالصحة الانجابية بالإضافة إلى نواة وشمندورة بمركز شباب سحالي بأبو حمص، وتستمر لمدة خمسة أيام.

 


رفع الوعي بقضايا السكان خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية 

يهدف مشروع اندية السكان إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث.

 

مشروع اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافطة 

 

يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي اماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والافلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

 

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ونانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات ومتابعة دكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه للتنمية واشرف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة البحيرة مديرية الشباب بالبحيرة أنشطة أندية السكان ابوحمص

مواد متعلقة

تعرض ابنة سامي عنان لحادث مروع على صحراوي البحيرة

من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 10 مساجد في 8 محافظات

تقديم علاج مجاني لـ 535 حالة ضمن قافلة طبية بشبراخيت في البحيرة

الأكثر قراءة

عماد البقاء! (1)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

بيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال ويضرب موعدا مع أهلي جدة (صور)

الدوري الإيطالي، ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم افتتاح منطقة الأهرامات بالتزامن مع المتحف الكبير(فيديو)

الدوري الممتاز، الأهلي يتقدم على إنبي 1-0 في شوط أول مثير (فيديو)

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

ترتيب فرق الدوري، تعرف على مركز الأهلي بعد التعادل مع إنبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads