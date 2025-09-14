استمرار مشروع أندية السكان بمراكز شباب البحيرة بدورة تدريبية "فكر وفن"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة ( إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، أنشطة أندية السكان، الدورة التدريبية "فكر وفن" للتوعية بالصحة الانجابية بالإضافة إلى نواة وشمندورة بمركز شباب سحالي بأبو حمص، وتستمر لمدة خمسة أيام.



رفع الوعي بقضايا السكان خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية

يهدف مشروع اندية السكان إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الاسرة وختان الاناث.

مشروع اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافطة

يقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي اماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والافلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ونانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات ومتابعة دكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه للتنمية واشرف إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.