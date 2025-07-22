جلسة تفاعلية لرفع الوعي بقضايا السكان في مركز شباب المهدية بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية السكان) قامت بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بتنفيذ جلسة تفاعلية رياضية بعنوان ( رفع الوعي بقضايا السكان ) وذلك بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا وبمشاركة 30 شاب وفتاه من أعضاء مركز الشباب.

الجلسة التفاعلية بمركز شباب المهدية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال الجلسة التفاعلية تم التعريف بقضية الزيادة السكانية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية واستعراض خطط الدولة للحد من الزيادة السكانية التي تؤثر علي معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة بشكل سلبي

التصدى لظاهرة زواج الاطفال

وكذلك ظاهرة زواج الاطفال وأسبابها والنتائج المترتبة عليها ودور الدولة والقانون والمجتمع والأسرة للتصدي لها، لافتا إلى أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية وورش العمل التفاعلية للمشاركين.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

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