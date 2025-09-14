فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم ورشة لتعليم فنون السينما ضمن مشروع "ابدأ حلمك"

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ورشة متخصصة لتعليم فنون السينما، وذلك ضمن مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، وذلك خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

موعد فتح الورش أمام شباب الإسماعيلية

وتفتح الورشة أبوابها أمام الشباب لتمنحهم تجربة إبداعية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، حيث يتناول البرنامج موضوعات متعددة تشمل تاريخ السينما والسينما التسجيلية وكتابة السيناريو، إلى جانب تدريبات متخصصة في فنون التصوير السينمائي، بما يتيح للمشاركين فرصة الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في تجربة فنية متكاملة.

المحاضرون في الورش

ويحاضر في الورشة نخبة من المتخصصين في المجال، من بينهم عصام حلمي الذي يتناول محاضرات عن تاريخ السينما والسينما التسجيلية والسيناريو، والأستاذ زايد نايف الذي يقدم تدريبات متقدمة في فن التصوير السينمائي.

وتهدف هذه الورشة إلى تنمية قدرات شباب الإسماعيلية المهتمين بالسينما، وتزويدهم بالمعرفة النظرية والمهارات العملية بما يسهم في خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على الإسهام في تطوير الحركة السينمائية.

