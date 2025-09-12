محافظ الشرقية: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستجيب لـ 18492 طلبا

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء، للاستجابة لعدد (18492) شكوى وطلبا، فضلًا عن استقبال مبادرة صوتك مسموع لعدد (283) شكوى وطلبا تم حسمها كلها بنسبة (100%)، وذلك منذ مطلع العام الجارى.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها، لافتًا إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تلقى الشكاوى أولا بأول

فيما أوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بالفيسبوك، أو الخط الساخن ( 16528 )، أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظام الاندوريد، أو البريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة.

الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية

كما ويتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيسبوك، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبرالواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666)

مدير منظومة الشكاوى الحكومية

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع (2728) شكوى وطلبا خلال شهر أغسطس الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الإستجابة لـ (2650) شكوى وطلبا بنسبة (97%)، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري إستكمال مراجعة وفحص (78) شكوى وطلبا، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

