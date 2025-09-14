الأمين العام لجامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط : إن علينا جميعا التركيز على وقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية عن الحرب المشينة



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات تلفزيونية إن التخاذل والصمت الدولي المشين على جرائم الاحتلال يشجعانه على مزيد من الجرائم.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية : إن العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة.



ومن جانبه قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: نثمن الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر

