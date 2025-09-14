الأحد 14 سبتمبر 2025
أبو الغيط: الصمت الدولي شجع قادة الاحتلال على ارتكاب جرائمهم والإفلات من العقاب

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام جامعة الدول العربية، إن  رسالة قمة الدوحة التضامن العربي والإسلامي مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي.

الدور القطري بالشراكة مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وأوضح أبو الغيط خلال كلمته فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية المقرر عقدها غدًا فى الدوحة بمشاركة مصر،أن العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة.

وثمن الدور القطري بالشراكة مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أدان الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في غزة.

وركز على أن الصمت الدولي شجع قادة الاحتلال على ارتكاب أي فعل والإفلات من العقاب.

 

