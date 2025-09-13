السبت 13 سبتمبر 2025
رقم قياسي تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وبيرنلي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق رقم قياسي تاريخي في المباراة المنتظرة لفريقه أمام بيرنلي، المقرر إقامتها مساء غد الأحد.

ويحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي بملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

رقم قياسي كبير ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي

وخاض محمد صلاح 291 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 185 هدفًا، وقدم 88 تمريرة حاسمة، بإجمالي 272 مساهمة تهديفية، بحسب ما رصدته منصة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في الإحصائيات.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن صلاح يحتاج إلى مساهمة تهديفية واحدة فقط أمام بيرنلي، سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليتفوق على أقرب ملاحقيه منذ عودته إلى ليفربول بفارق 100 مساهمة كاملة.

ولا يقترب من النجم المصري سوى الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام السابق، الذي يمتلك 173 مساهمة تهديفية منذ أولى مباريات صلاح مع الريدز في البريميرليغ، لكنه غادر الفريق اللندني والدوري الإنجليزي نهائيًا صوب الدوري الأمريكي.

وسيرفع صلاح، حال تسجيله أو صناعته هدفًا واحدًا على الأقل أمام بيرنلي، إجمالي مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي إلى 273، متفوقًا بفارق 100 مساهمة كاملة على سون.

وفي المركز الثالث بالقائمة يأتي الإنجليزي هاري كين بـ169 مساهمة تهديفية مع توتنهام في الفترة ذاتها، ثم البلجيكي كيفن دي بروين بـ150 مساهمة مع مانشستر سيتي، غير أن اللاعبين غادرا الدوري الإنجليزي إلى بايرن ميونخ ونابولي على الترتيب.

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بيرنلي المركز الرابع عشر بـ3 نقاط.

