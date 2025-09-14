الأحد 14 سبتمبر 2025
أخبار مصر

التعليم: إنشاء 7 آلاف فصل دراسي خلال العام المالي 2024-2025

المدارس
المدارس

أعلن اللواء يسري سالم مساعد وزير التعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل نحو إنشاء ٧ آلاف فصل خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك لاستيعاب ٢٨٠ ألف طالب.

وأشار إلى أنه جاري العمل حاليا على إنشاء مشروعات تشمل نحو ٢٠ ألف فصل ومن المتوقع التسليم خلال العام المالي القادم، علما بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية.

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 202.

تطعيمات ضرورية يجب حصول الطلاب عليها قبل بدء العام الدراسي

وكيل التعليم بالشرقية يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

كما أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

 

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

وتابع الوزير أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة.

 

