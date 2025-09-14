وكيل التعليم بالشرقية يتفقد جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم مواصلة انطلاق فعاليات الأتوبيس الطائر للاطمئنان ومتابعة الانتهاء من جاهزية واستعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد كذلك متابعة سير وانتظام العمل بدواوين الإدارات التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري داخل الإدارات والمدارس التابعة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

الأتوبيس الطائر يضم جميع الوظائف التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماعه بـفريق الأتوبيس الطائر للمتابعة التعليمية بحضور بشر حسين بشر مدير إدارة المتابعة وأعضاء فريق إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية ومديري وأعضاء الإدارات النوعية لمرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وبحضر التوجيهات الفنية للمواد الدراسية والأنشطة التربوية والتوجيه المالي والإداري، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بدواوين الإدارات التعليمية ومتابعة المدارس والوقوف على مدى التزام المعلمين والعاملين وانضباطهم ورصد السلبيات التي تواجه سير العمل وعلاجها.

تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية أنه يتم الآن متابعة منظومة العمل وانضباطه بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطلاب داخل المدارس وليس لتصيد الأخطاء، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والقرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة كذلك متابعة المدارس وجاهزيتها، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة البسيطة.

تقرير حالة الصيانة بالمدارس يوميا

ونبه رمضان على مديري المدارس بتحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أي خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا يرفع لمدير عام الإدارة ثم يرفع للمديرية، كما ألمح إلى ضرورة متابعة تفعيل لجنة الكوارث والأزمات بالمدارس وتفعيل خطط الإخلاء مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة والتأكد من وجود طفايات الحريق وأنها صالحة للاستخدام وغير منتهية الصلاحية.

كما شدد وكيل أول الوزارة على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجها بـاستقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة. ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

الاهتمام بالشكل العام للمدارس والتأكد من جاهزيتها

كما وجه وكيل أول الوزارة بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وترشيد استهلاك الكهرباء واستكمال جاهزيتها وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة مدارسهم باعتبارها منارة تربوية وتعليمية وفي ختام الاجتماع حرص وكيل أول الوزارة على التواجد مع فريق الأتوبيس الطائر قبل انطلاقة لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جاهزية المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

