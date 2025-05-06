الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو
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 قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة من المناهج التي ترسي قيمة العمل التطوعي خلال العام الدراسي القادم 2025-2026.

منتدى اسمع واتكلم

 وأضاف خلال كلمته بمنتدى "اسمع واتكلم": أثمن دور الأزهر في إرساء مبادئ العمل التطوعي ونبذ العنف، متابعا: أثمن التعاون بين علماء الأزهر والذي أثمر عن تطوير مناهج التربية الإسلامية لتخرج معبرة عن وسطية الإسلام.

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 ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.​

وقال مرصد الأزهر في بيان له: إن المنتدى هذا العام ينعقد في ظل تحديات دولية متعاظمة، تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التطرف وتعزيز وعي الشباب بالقضايا المفصلية التي تواجه المجتمعات، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من المنتدى تركز على قضيتين جوهريتين: العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف، ودور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي، والتصدي لظاهرة التضليل عبر تنمية الوعي المجتمعي.​

 

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منتدى اسمع واتكلم وزير التربية والتعليم العمل التطوعي محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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