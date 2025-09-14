"طريق الموت” يحصد أرواح المواطنين بكفر شكر ورئيسة المدينة تتحدث عن إجراءات عاجلة

يواجه أهالي مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية أزمة إنسانية خطرة مع طريق تصفا – كفر شكر، والذي أطلقوا عليه اسم طريق الموت بعد أن أصبح شاهدًا على حوادث متكررة شبه أسبوعية، تحصد أرواح الأبرياء وسط استغاثات متكررة من الأهالي.

شكاوى الأهالي: ظلام دامس وحوادث متكررة

وقال سالم فارس، أحد أبناء كفر شكر القليوبية: “الطريق من المدرسة الإعدادية حتى الثانوية أو بداية الطريق الإقليمي يضم نحو 75 عمود إنارة، لا يعمل منها سوى 6 فقط، وبعد صلاة العشاء يتحول الطريق إلى ظلام حالك، فما بالكم بأوقات انقطاع الكهرباء؟ يتحول الطريق إلى شبح يخيف الجميع”.

وأضاف أن الطريق يشهد بشكل شبه أسبوعي حوادث مميتة، آخرها حوادث أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدًا أن السبب الرئيسي هو الإهمال في استكمال الإنارة والتكشير الناتج عن أعمال المرافق دون إعادة الشيء لأصله.

رد مسؤولي المدينة: 70% من التطوير تم إنجازه

وفي استجابة رسمية، أكدت المهندسة صفاء فاضل، رئيس مدينة كفر شكر، أن الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق، وأنه جارٍ تطويره بنسبة إنجاز وصلت إلى 70%.

وأشارت إلى أنها قامت بمعاينة موقع حادث التصادم الأخير بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق، والذي وقع قبل يومين وأسفر عن مصرع “عبد العظيم أ.ع وأحمد م.ح”، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

حلول عاجلة لحماية الأرواح

وأضافت رئيسة المدينة أن الجهات المختصة اتخذت قرارات عاجلة لتخفيف المخاطر، شملت تركيب 3 كشافات إنارة إضافية في المواقع الأكثر خطورة، إلى جانب إنشاء مطب للتهدئة بالجزء الذي لم يكتمل تطويره بعد، لحين الانتهاء من المشروع بشكل كامل.

صرخة الأهالي: أرواحنا ليست رخيصة

ورغم هذه التحركات، فلا يزال الأهالي يؤكدون أن الأمر يتطلب إصلاحًا شاملًا وفوريًّا قبل وقوع المزيد من الكوارث، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه الأزمة يعني المزيد من الضحايا الأبرياء على “طريق الموت” بتصفا – كفر شكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.