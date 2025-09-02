خبير اقتصادي: تحديد نسبة الفقر عند 35.7% مؤشر إنذار مبكر

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 متاحة على موقعه الإلكتروني منذ نوفمبر 2024، وأن الإصدار الجديد للعام المالي 2023/2024 سيصدر منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح الجهاز أن تنفيذ البحث يتم وفقًا للمعايير الدولية، حيث يعتمد على سنة مرجعية مزدوجة لمراعاة التغيرات الموسمية في الاستهلاك والإنفاق، وأنه يُجرى دوريًا كل عامين منذ عام 2008 بعد أن كان كل خمس سنوات فقط، كما شدد الجهاز على أن البيانات التفصيلية متاحة للباحثين والمتخصصين عبر موقعه الرسمي، دعمًا لصنع القرار القائم على الأدلة وتعزيزًا للشفافية.

وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"فيتو" إن تأخر النشر لما يقارب عامين يتناقض مع فكرة "النشر الدوري" التي يكررها الجهاز، ويُضعف قدرة صانع القرار والباحثين على التعامل مع بيانات حديثة مرتبطة بالواقع الاقتصادي الراهن، وأضاف أن البيان الرسمي خلا من أي إقرار بوجود فجوة زمنية أو نية لمراجعة آلية النشر، مما يبعث برسالة ضمنية بأن كل شيء يسير على ما يرام، وهو ما لا يعزز الثقة العامة، على حد وصفه.

وحذّر فؤاد من أن التضخم المرتفع منذ عام 2022، خاصة في أسعار الغذاء والطاقة، أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، لا سيما شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وأوضح أنه في حال عدم وجود زيادات موازية في الأجور أو آليات دعم مناسبة، فإن المزيد من الأسر قد تنحدر إلى ما دون خط الفقر الوطني أو حتى خط الفقر المدقع.

وفي ظل تأخر صدور البيانات الرسمية، لفت فؤاد إلى أن بعض المراكز البحثية لجأت إلى تقديرات بديلة، منها دراسة أعدها مركز حلول للسياسات البديلة بالتعاون مع الدكتورة هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي وضعت نسبة الفقر عند 35.7% في يوليو 2023 بالاعتماد على منهج المحاكاة السعرية، وأكد أن مثل هذه التقديرات ليست إحصاءات رسمية، لكنها قد تمثل مؤشرات إنذار مبكر أكثر ارتباطًا بالواقع من بيانات رسمية تصدر بعد عامين أو ثلاثة من انتهاء فترة البحث.

وبينما يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار نتائج بحث 2023/2024 منتصف أكتوبر المقبل، يظل النقاش مفتوحًا بين الحاجة إلى التحديث السريع للبيانات من جهة، وضمان دقتها ومنهجيتها وفقًا للمعايير الدولية من جهة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.