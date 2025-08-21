كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري

أزمة الاقتصاد المصري، كشف الخبير الإقتصادي هاني توفيق، عن سر ضياع 8% من الناتج المحلي على مصر، وذلك بسبب ما وصفه بـ "المسكوت عنه" بشأن تحصيل الضرائب، مشيرًا إلى أنه من الضرائب التي تحصل في العالم تبلغ 20%، في حين الضرائب المحصلة في مصر 12% فقط.

ضياع أكثر من 10 تريليونات جنيه على مصر

وأكد هاني توفيق أن السر في ضياع 8% من الضرائب على مصر بسبب الاقتصاد غير الرسمي والذي يبلغ 10 تريليونات جنيه، 50% من الاقتصاد المصري، وأيضًا ضياع التريليونات على مصر بسبب عدم كفاءة منظومة الضرائب والفساد والصناديق الخاصة، التي تقع خارج سيطرة المالية، والتهرب من الضرائب عند بعض المهن الخاصة.

أزمة تحصيل الضرائب في مصر، فيتو



وقال الخبير الإقتصادي هاني توفيق عن سر ضياع التريليونات على مصر: "المسكوت عنه، باختصار: متوسط تحصيل الضرائب فى العالم هو ٢٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي. تبلغ هذه النسبة فى مصر ١٢٪ فقط.. بسبب الاقتصاد غير الرسمى والذى يبلغ ٥٠٪ من الناتج المحلى (أى ١٠ تريليون جنيه)، وكذا عدم كفاءة منظومة الضرائب، والفساد، والمؤسسات والصناديق الخاصة التى تقع خارج سيطرة المالية والبرلمان وجهاز المحاسبات، وتهرب الملايين من الأطباء والمحامين والمقاولين والسماسرة،… وغيرهم".

الحل لتعافي الاقتصاد المصري

ووضع الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحل لتعافي الاقتصاد المصري، فقال:

وخلاصة القول: إذا جمعت ضرائبك صح ( ٢٠٪ من الناتج المحلى او مايعادل ٤٠٠٠ مليار جنيه سنويًا) مثل باقى دول العالم:

١) اختفى عجز الموازنة الذى يبلغ حوالى ١٢٠٠ مليار جنيه، ويمثل جزءًا كبيرًا من قيمة التهرب الضريبى.

٢) إختفى معه طباعة النقود لسد عجز الموازنة ومعه التضخم وارتفاع سعر الفائدة وتدهور قيمة الجنيه المصرى.

٣) عادت أسعار العقارات إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يتم غسل معظم الأموال القذرة والمتهربة ضريبيًا من خلال الطلب غير المبرر أو المسبوق على شراء العقارات، وبأى ثمن.

٤) توفر للحكومة الموارد اللازمة لسد العجز الرهيب وغير المسبوق فى دعم التعليم والصحة، والاهم دعم ذوى الحاجة والمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

الحل للتهرب من الضرائب، فيتو



واختتم الخبير الاقتصادي هاني توفيق رؤيته لتعافي الاقتصاد المصري قائلا: "الخلاصة: مطلوب تطوير منظومة الضرائب، ومعها تشريعات تعيد إحياء قانون من أين لك هذا، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى لحد السجن. وهذا الموضوع مسكوت عنه تمامًا..".

