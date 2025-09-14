قناة سعودية تشن هجوما قاسيا على نتنياهو وتصفه بـ"صهيوني أبا عن جد"

أثارت قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث تضمن الفيديو انتقادا وهجوما لاذعا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في أعقاب الضربة الإسرائيلية بالعاصمة القطرية الدوحة.

انتقادات وهجوم لاذع على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

جاء مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته قناة الإخبارية بتدوينة حملت عنوان "بنيامين نتنياهو.. صهيوني أبا عن جد ورث التطرف عنهما جينيا".

https://x.com/GenAlkhayareen/status/1966977541400654281

القمة العربية والإسلامية الطارئة

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، التي تستضيف القمة العربية والإسلامية الطارئة التي ستبحث الضربة الإسرائيلية في حادثة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج.

وعقّب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على القمة، بتدوينة قال في جزء منها: "ستعقد، الاثنين، في الدوحة قمة للتباحث في العدوان الذي ارتكبته إسرائيل على بلادنا، ومع أني سعيد بما صدر من مواقف وتضامن دولي وعربي وإسلامي وخليجي مع قطر فإن المهم هو مصداقية ما سيتخذ من قرارات عملية وواضحة وخصوصا على المستوى العربي والإسلامي والخليجي.. الأمر ليس نصرة لقطر فحسب ولكن لإيقاف وكبح الرعونة والوحشية الإسرائيلية التي تتعرض لها بلدان عديدة خارج إطار ما تسميه إسرائيل بالمواجهة مع الإرهاب، ووضع حد لاستخفافها بالعالم العربي والإسلامي من حولها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.