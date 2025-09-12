السبت 13 سبتمبر 2025
السعودية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

علم السعودية، فيتو
علم السعودية، فيتو

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك ومرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

وذكرت الخارجية السعودية أن هذا القرار والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قبل 142 دولة، يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

و صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تأييد إعلان يحدد "خطوات ملموسة، محددة زمنيًا، ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل انعقاد اجتماع لقادة العالم في نيويورك.

وحصل القرار المؤيد للإعلان على 142 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات ضد، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، في حين أن الدول التي صوتت ضد الإعلان هي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، باراغواي، ناورو، ميكرونيسيا، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، تونغا.

