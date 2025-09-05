السعودية تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

أدانت الخارجية السعودية التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أدانت الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين.

الخارجية القطرية تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين لن تنجح في إجبارهم على مغادرة أراضيهم.

وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم؛ لمواجهة السياسات المتطرفة للاحتلال.

وأوضحت أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هي إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 عاصمتها "القدس الشرقية".

تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

جدير بالذكر أن نتنياهو قد قال، في وقت سابق امس الخميس، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على منصة تيلجرام، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

