الإثنين 01 سبتمبر 2025
قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية (صور)

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس أركان القوات البحرية الملكية
التقى اللواء بحرى محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية الفريق الركن بحرى محمـد بن عبد الرحمن الغريبى  رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية  لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

 تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية

وتناول اللقاء مناقشة أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الملكية السعودية، كما تم عقد جلسة مباحثات مشتركة لبحث سبل نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحرى.

 


وفى سياق متصل قاما قائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة  إلى شركة ترسانة الأسكندرية، والمرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة، كما تم زيارة الكلية البحرية لمتابعة كيفية الإعداد والـتأهيل للطلبة وفقًا لأحدث النظم التعليمية. 


ويأتى ذلك تأكيدًا على حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

