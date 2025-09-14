دورة تثقيفية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الحجز الإداري بالشرقية

أكد أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بمحافظة الشرقية، تنظم ندوة تثقيفية لتنمية مهارات العاملين بالوحدة، تحت عنوان (التوعية) اليوم الأحد، هدفها هو شرح كيفية تطبيق مواد قانون الحجز الإداري رقم ( ٣٠٨) لسنة ١٩٥٥، والاحتراز مما قد يشوب إجراءات الحجز من قصور أو مخالفات قد يمتد أثرها إلى صحتها وتكون في حيز البطلان، وكذلك التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات بشكل صحيح وقانوني حفاظًا على حقوق الدولة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لإطلاعهم علي مختلف القوانين ونصوصها وكيفية تطبيقها، وتعريفهم بأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، وذلك بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030.

