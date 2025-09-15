الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

باحث في شئون التيارات الإسلامية: استخدام الجماعات الإرهابية وسائل التواصل للتحريض ضد الدولة إفلاس حقيقي

د. صبرة القاسمي،
د. صبرة القاسمي، فيتو

توقع الباحث في شئون التيارات الإسلامية، د. صبرة القاسمي، هزيمة الجماعات الإرهابية في المعركة الحالية التي لجأت خلالها لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة، بعد هزيمتها في المواجهات المسلحة.

وأوضح القاسمي أن لعبة  الإرهاب التي استمرت لعقود قد انتهت، ليس لأن الجيوش انتصرت، بل لأن العقول استفاقت، فبعد سنوات من محاولات التدمير، والقتل، والخراب، انكشف القناع عن الجسد المريض للإرهاب.. لم تعد تلك الأيديولوجيا تمتلك أي أوراق.. بل استنفدت كل أساليبها، من التفجير إلى الفتنة، ومن التدمير إلى التضليل، ووصلت إلى نهايتها المحتومة.. فهي اليوم لا تحارب بالسلاح، بل ببوستات فيسبوك وحسابات مزيفة، وبمحاولات يائسة لتشويه الحقيقة.. هذا هو الإفلاس الحقيقي، هذا هو السقوط الأخير.

 

السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من "أيديولوجيا الإرهاب"

وأضاف فى تصريح لـ"فيتو"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من "أيديولوجيا الإرهاب"، ولم تكن كلماته مجرد خطابات سياسية، بل كانت قراءة دقيقة للمشهد، حيث أدرك أن الحرب ليست عسكرية بحتة، بل هي حرب أيديولوجية شرسة، وأن العدو ليس مجموعة من الإرهابيين، بل هو فكرة مسمومة تنتشر كالوباء. كان يرى المستقبل، ويعلم أن المعركة الحقيقية ستكون معركة وعي، ولهذا بنى درع مصر المنيع، ليس فقط على مستوى الجيش، بل أيضًا على مستوى الوعي الوطني.

 

 الوعي أقوى أسلحة الدولة في مواجهة الجماعات الإرهابية 

وقال الدكتور صبرة القاسمى: الآن، وبعد كل هذه السنوات، اتضح أن هذا الوعي هو أقوى أسلحة الدولة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية.. لقد انتبه الشعب إلى مخططاتهم، وفهم أنهم لا يريدون الإصلاح، بل يريدون الخراب.. وبفضل هذا الوعي، أصبحت محاولاتهم اليائسة لا تؤتي ثمارها. إنها النهاية، وليست مجرد مرحلة عابرة.. فالفكرة المريضة التي عجزت عن إقناع أتباعها بمنطقها، ولجأت إلى التناقضات السخيفة والمتاجرة الرخيصة بأبسط القيم، قد فقدت كل مصداقيتها.

وأشار إلى أن هذه النهاية لا تُقاس بعدد القتلى، بل بمستوى الوعي الذي وصل إليه الشعب المصري.. لقد هزموا الإرهاب عندما رفضوا أن يكونوا وقودًا لجنونهم، وعندما وقفوا صفًا واحدًا خلف قائدهم ودولتهم.. هذه هي الصفعة القوية التي يستحقونها، صفعة من العقل والوعي تنهي معركة لم يفهموها، لأنهم لم يعرفوا أن الأوطان لا تهزم بالأفكار المريضة، بل تُبنى بالإيمان الراسخ والعزيمة القوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإرهاب ايدلوجيا الارهاب زيادة الوعى الباحث في شئون التيارات الإسلامية د صبرة القاسمي الجماعات الإرهابية

مواد متعلقة

خبير في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف لغز تعاون الإخوان مع إسرائيل لتهجير سكان غزة

هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب

خبير: جماعات الإرهاب تقاتل لاستغلال القضية الفلسطينية في إشعال الشارع المصري

صبرة القاسمي: ظهور زعيم القاعدة الجديد يكشف إفلاس التنظيم وتخبطه

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

متحدث الرئاسة: مشاركة السيسي في قمة الدوحة تأكيد على تضامن مصر الكامل مع قطر

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads