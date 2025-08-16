هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب

قال صبرة القاسمي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة شهدت حدثًا لافتًا، تمثل في فشل حزب النور السلفي في الفوز بأي مقعد، رغم أنه كان في وقت من الأوقات أحد أبرز القوى السياسية.



وأضاف القاسمي، في تصريح لـ”فيتو”، أن الحزب لم ينجح في حصد الأصوات الكافية، لتنتهي النتيجة بـ”صفر كبير”، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الهزيمة.



وأرجع القاسمي النتيجة إلى عدة عوامل متداخلة، لا تتعلق فقط بأداء الحزب، بل أيضًا بتغيرات أوسع في الشارع المصري، منها فقدان الحزب لشعبيته، وتغير أولويات المواطنين بعد سنوات من الاستقطاب السياسي، حيث أصبح التركيز منصبًا على القضايا المعيشية والاقتصادية والخدمات الأساسية، ولم يعد الخطاب السياسي المعتمد على المرجعية الدينية بنفس الجاذبية السابقة.

وأشار الخبير إلى أن حزب النور يعاني من غياب خطاب سياسي فعّال، إذ لم يطور خلال السنوات الماضية رؤية قادرة على مخاطبة احتياجات المواطنين اليومية، وظل يدور في فلك القضايا الدينية، بينما يبحث الناس عن حلول لمشكلات البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات.

وأوضح أن الحزب يواجه كذلك حالة خوف وتردد في خوض العمل السياسي، بالإضافة إلى الحساسية من الخلط بين الدين والسياسة، وهو ما جعل انتخابات الشيوخ تعبر عن رفض جماهيري واضح للحزب.

وأكد القاسمي أن هزيمة حزب النور تمثل ضربة قوية للأحزاب ذات المرجعية الدينية، لكنها لا تعني بالضرورة نهاية عصرها بشكل كامل، بل هي مؤشر قوي على تراجع شعبيتها وتأثير الخطاب الديني السياسي في أوساط المصريين، الذين باتوا يميزون بين التدين الشخصي والعمل السياسي.



وأضاف أن تجربة حكم الإخوان تركت شعورًا عامًا بالرفض لفكرة المزاوجة بين الدين والسياسة، ما يدفع الناخبين للبحث عن بدائل تركز على الكفاءة والبرامج العملية بدلًا من الأيديولوجيا.

