الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

12 أكتوبر محاكمة 56 إخوانيا في التحريض على العنف

حددت محكمة جنايات القاهرة 12 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 56 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 200 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

