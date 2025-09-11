الخميس 11 سبتمبر 2025
قرار من النيابة بشأن حريق مخزن في الزاوية الحمراء

أمرت  نيابة الزاوية الحمراء بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة غرفة مستقلة تستخدم كمخزن في مستشفى بحي الزاوية الحمراء، نشب بها حريق دون وقوع إصابات، وذلك لبيان الأسباب. 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود داخل مخزن في مستشفى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

من جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، كما تمكنت القوات من محاصرة النيرانوالسيطرة عليها

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

