الأحد 14 سبتمبر 2025
النيابة تستعلم عن شروط السلامة المهنية في مصنع شب به حريق بالمرج

أمرت نيابة المرج باستدعاء مالك مصنع أحذية شب به حريق بشارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بمنطقة المرج، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق لسماع أقواله.

 كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة المكان والاستعلام عن توافر شروط الحماية والسلامة المهنية من عدمه، وانتدبت المعمل الجنائي للفحص، وكشف أسباب الحريق.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حريق مصنع أحذية بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أحذية عبارة عن دور واحد سقف جمالون بشارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص، تبين إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق، وتم إسعافهم فى مكان الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

