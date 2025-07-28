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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في جيم بالمريوطية

إطفاء حريق
إطفاء حريق

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في جيم شهير داخل عقار بمنطقة المريوطية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، لحصر التلفيات والوقوف على أسباب الحادث. 


حريق داخل جيم شهير في المريوطية


البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل جيم شهير في عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المريوطية هرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ،

 

تم السيطرة على الحريق الذي التهم الطابق الأرضي قبل امتداده لباقي العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك المحل لسماع أقواله في الحادث. 

 

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غرفة عمليات النجدة النيابة العامة المريوطية المعمل الجنائي

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