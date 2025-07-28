المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في جيم بالمريوطية

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في جيم شهير داخل عقار بمنطقة المريوطية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، لحصر التلفيات والوقوف على أسباب الحادث.



حريق داخل جيم شهير في المريوطية



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل جيم شهير في عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المريوطية هرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ،

تم السيطرة على الحريق الذي التهم الطابق الأرضي قبل امتداده لباقي العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك المحل لسماع أقواله في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.