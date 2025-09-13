جامعة المنصورة الجديدة تشارك في مؤتمر التعليم العالي الأوروبي بالسويد

شاركت جامعة المنصورة الجديدة في مؤتمر EAIE 2025 السنوي الذي أقيم بمدينة جوتنبرج السويدية، ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الانخراط الدولي وزيادة الظهور الأكاديمي عالميًا.

وجاءت مشاركة الجامعة بالجناح المصري، بممثلين من قيادتها على رأسهم الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور وائل صديّق عميد كلية الهندسة، حيث استعرضت الجامعة برامجها الأكاديمية، وتبادلت الخبرات مع مؤسسات عالمية رائدة في التعليم العالي، وبحثت سبل التعاون في مجالات تنقل الطلاب، والأبحاث المشتركة، والمبادرات التعاونية.[amazonaws +2]

أبرز الجهات المشاركة والاجتماعات الأكاديمية.

وعقدت الجامعة في اليوم الأول للمؤتمر لقاءات مع العديد من الجهات الدولية من بينها: معهد الهندسة والإدارة (IEM) بكولكاتا، الهند، حيث نوقشت فرص التعاون الأكاديمي في مجالات تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي المشترك وجامعة جيبزي التقنية بتركيا، حيث تم الاتفاق على مبادرات تعاون في برامج الماجستير المشتركة، والتدريب الصيفي، وتبادل الأساتذة، ومشروعات Erasmus+ وجامعة مالطا بإيطاليا، وتركز النقاش حول برامج الدرجات المزدوجة في الهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الحاسوبية، برسوم سنوية منافسة.

جامعة دافوديل الدولية ببنجلاديش

تناول الاجتماع إمكانية تبادل الطلاب مجانًا خلال فترات التدريب، وتوسيع برامج الدرجات المشتركة.

جامعات إسبانية

ركزت الشراكة على برامج التبادل لفصل دراسي بجانب مسارات باللغة الإنجليزية لمشروعات التخرج التطبيقية.

جامعة دوزجه التركية

وتم اقتراح برنامج لفصل دراسي بشهادة وإعداد مشروع Erasmus سيتم تقديمه فبراير القادم بالشراكة.

وشملت لقاءات جامعة المنصورة الجديدة لليوم الثاني ضمن فعاليات مؤتمر EAIE 2025 العديد من الاجتماعات المهمة مع ممثلي كبرى المؤسسات والجامعات الدولية، وذلك لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.

وتضمنت اللقاءات: اجتماع مع ممثلي كلية جيز للأعمال بجامعة إلينوي إربانا-تشامبين الأمريكية، لمناقشة اتفاقية تعاون تسمح بتسهيل انتقال الطلاب إلى الدراسات العليا واعتماد بعض المقررات الدراسية، بالإضافة إلى شراكات بحثية وبرامج تبادل أكاديمي وعقد اجتماع مع ممثلين من جامعة أدتيا الهندية، بهدف استكشاف فرص التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الطلاب، مع التركيز على التخصصات العلمية والهندسية والإدارية، والتعاون في نظام تحويل الساعات المعتمدة والمشاريع المشتركة.

كما تم زيارة جناح الجامعات الكورية بهدف بحث إمكانات التعاون مع المؤسسات التعليمية الكورية في مجال المشاريع البحثية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والوصول إلى أحدث المعارف والتكنولوجيات الأكاديمية ولقاء مع ممثلي شركة Convera العالمية، المتخصصة في المدفوعات والتحويلات المالية للطلاب، لمناقشة الحلول المالية الذكية التي تسهم في تسهيل دفع الرسوم الجامعية للطلاب الوافدين وتحسين إدارة السيولة المالية والاستقرار المالي لدى الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.