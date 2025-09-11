أمين الأعلى للجامعات: جائزة التميز الحكومي تدعم المكانة الرائدة لجامعاتنا إقليميًا ودوليًا

أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس أن المجلس الأعلى للجامعات يواصل دوره في استمرار دعمه لأنشطة التميز المؤسسي بالجامعات الحكومية بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومى بقيادة السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجائزة والمجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي هذا التعاون ضمن الجهود المشتركة لتفعيل منظومة التميز المؤسسي داخل الجامعات المصرية، بما يدعم التطوير المؤسسي ويعزز ثقافة الجودة والابتكار في مؤسسات التعليم العالي.

كما يأتي ذلك في إطار انطلاق النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025 تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

وأطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدشين النسخة الثالثة لعام 2025 من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية من خلال سلسلة من ورش العمل تنظمها إدارة الجائزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والتى ستنضم لمنظومة التميز الداخلي للمرة الاولى بهدف تفعيل منظومة التميز المؤسسي وتعميم التجربة وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التميز الداخلي في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور مصطفى رفعت بأن جوائز التميز الداخلي تمثل ركيزة مهمة في تطوير الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المجلس يدعم بقوة نشر ثقافة التميز داخل الجامعات المصرية.

وأكد رفعت أن منظومة التميز الداخلي بالجامعات المصرية هي الآلية المعتمدة للتأهل للجائزة الوطنية، مؤكّدًا أنها أداة استراتيجية لا تقتصر على رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وإنما تمتد لتشمل اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يدعم المكانة الرائدة للجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.

27 جامعة حكومية تشارك في النسخة الثالثة من جوائز التميز الحكومي

يذكر أن النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي تشهد توسّعًا ملحوظًا بمشاركة 27 جامعة حكومية من مختلف أنحاء الجمهورية، منها 14 جامعة تشارك لأول مرة، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع مؤسساتها التعليمية. حيث استضافت جامعات القاهرة، وحلوان، والفيوم، ومدينة السادات، لجان تحكيم جوائز التميز الداخلية، بمشاركة واسعة من الكليات، الأمر الذي يعكس التزام الجامعات بنشر ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة.

وأشارت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد ومنسق جوائز التميز الداخلية إلى أهمية مشاركة الجامعات في جوائز التميز الداخلى، لما لها من دور كبير في إبراز الممارسات الجيدة واكتشاف الكفاءات الجامعية.

وأكدت أن التقييم والتدريب يفتحان آفاقًا جديدة للتطوير، كما أشارت الأستاذة سها سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أهمية توثيق الممارسات الناجحة وتعميمها، لما لذلك من أثر مباشر في دعم فرص الجامعات للمنافسة على المستوى العربي والدولي، وترسيخ ثقافة التعلم والتحسين المستمر، مشيدة بالدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم ونشر ثقافة التميز داخل الجامعات المصرية.

فيما أوضح الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بالجائزة، أن التميز المؤسسي هو رحلة مستمرة تتطلب التزامًا دائمًا بالتحسين والتطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.