أمريكا: الهجوم الإسرائيلي على قطر لن يغير دعمنا لتل أبيب وما حدث قد حدث

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر لن يغير الدعم الأمريكي لإسرائيل، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

الهجوم الإسرائيلي على قطر

وبحسب تقارير إخبارية، قال روبيو: "القطريون كانوا شركاء جيدين في عدد من الجبهات.. سنلتقي بالإسرائيليين لنتباحث معهم بشأن المستقبل وسأحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم".

ما حدث قد حدث وواضح أننا غير سعداء بذلك

وتابع روبيو: "لا أعتقد أن من المفاجئ أن العديد من الدول في المنطقة كانت منزعجة مما حدث في قطر.. ما حدث قد حدث وواضح أننا غير سعداء بذلك والرئيس ترامب لم يكن سعيدا ونحتاج الآن لمعرفة ما هو التالي".

واستكمل وزير الخارجية الأمريكي:جزء مما يحدث بشأن المستوطنات رد إسرائيلي على اعتراف دول بـ الدولة الفلسطينية وقد حذرنا من ذلك".

