السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا: الهجوم الإسرائيلي على قطر لن يغير دعمنا لتل أبيب وما حدث قد حدث

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر لن يغير الدعم الأمريكي لإسرائيل، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

الهجوم الإسرائيلي على قطر

وبحسب تقارير إخبارية، قال روبيو: "القطريون كانوا شركاء جيدين في عدد من الجبهات.. سنلتقي بالإسرائيليين لنتباحث معهم بشأن المستقبل وسأحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم".

ما حدث قد حدث وواضح أننا غير سعداء بذلك

وتابع روبيو: "لا أعتقد أن من المفاجئ أن العديد من الدول في المنطقة كانت منزعجة مما حدث في قطر.. ما حدث قد حدث وواضح أننا غير سعداء بذلك والرئيس ترامب لم يكن سعيدا ونحتاج الآن لمعرفة ما هو التالي".

واستكمل وزير الخارجية الأمريكي:جزء مما يحدث بشأن المستوطنات رد إسرائيلي على اعتراف دول بـ الدولة الفلسطينية وقد حذرنا من ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإسرائيلي على قطر قطر روبيو ترامب الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

نتنياهو يزعم: قادة حماس المقيمون في قطر لا يكترثون لشعب غزة

مبعوث ترامب يجري محادثات مع طالبان في كابول بشأن السجناء الأمريكيين بأفغانستان

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

رئيس وزراء قطر: مَن يحكمون إسرائيل اليوم لا يهتمون بالمحتجزين

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads