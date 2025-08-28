الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه كوريا على تحديد مراكز بطولة العالم

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 21 عاما، مواجهة قوية غدا الجمعة، أمام منتخب كوريا الجنوبية، في أولى مواجهات دور تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16، ببطولة العالم، المقامة حاليا في الصين.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام منتخب كوبا بنتيجة (0-3)، في دور الـ16 من بطولة العالم للشباب.

وأنهى منتخبنا الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا المركز الثاني بـ10 نقاط، من الفوز المغرب وتايلاند وتركيا والصين، والخسارة أمام أمريكا.

مشوار منتخب مصر

وكان منتخب "شباب الفراعنة" قد استهل مشواره بفوز مستحق على المغرب بنتيجة (3-0)ة، ثم تغلب على تايلاند (3-2)، قبل أن يخسر أمام المنتخب الأمريكي بالنتيجة نفسها (3-2)، ويعود للفوز في الجولة الرابعة على منتخب تركيا بنتيجة (3-2)، قبل الفوز في الجولة الأخيرة أمام الصين بنتيجة (3-2).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات تضم كل منها ستة منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 لمواصلة المنافسة على اللقب، بينما تلعب المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس على تحديد المراكز من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد، فيما يقود الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسئول التأهيل والإصابات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

ويأمل شباب الفراعنة في مواصلة العروض القوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات البطولة.

